Ruderer bietet herstellerneutrale Beratung zu Klebstoff-Lösungen

Mit dem Ziel, stets die „beste Klebstoff-Lösung für anspruchsvolle, industrielle und handwerkliche Anforderungen“ zu finden, geht für Ruderer Klebetechnik eine herstellerunabhängige Beratung einher. Dem Beraterteam bei Ruderer steht dafür – neben der eigenen Klebstoffmarke Technicoll – ein breites und tiefes Produktsortiment aller führenden Marken-Premium-Klebstoffe zur Verfügung. Die beste Klebstoff-Lösung für die Experten erfüllt alle technologischen, ökonomischen und ökologischen Aspekte.

Allein in Deutschland gibt es tausende Klebstoffe dutzender Hersteller. Die Auswahl des richtigen Klebstoffs erfordert Zeit, Know-how und Branchenkenntnis. Bei der Beratung werden alle erforderlichen Fragen geklärt: Kann der Klebstoff die Oberfläche richtig benetzen? Ist er flexibel? Spaltenüberbrückend? Hitzebeständig? Ist er in der Lage, Wärme zu leiten und gleichzeitig elektrisch zu isolieren? Die Klebstoff-Experten teilen ihr Fachwissen mit den Anwendern. Sie analysieren zunächst in einem Gespräch die Rahmenbedingungen für den Klebstoff-Einsatz, beraten, sprechen herstellerunabhängige Empfehlungen aus und begleiten Klebeprojekte nach Bedarf von Testverklebungen über Zertifizierungen bis zum erfolgreichen Abschluss.

Großes Sortiment an eigenen Klebstoffen

Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Sortiment an qualitativ hochwertigen Premium-Klebstoffen und deckt nahezu alle Klebstoff-Arten ab: Kontakt-, Schmelz- und Reaktionsklebstoffe, anlösende und spritzfähige Klebstoffe, Klebe- und Dichtmassen, Dispersionen sowie Cyanacrylate. (ks)

Kontakt:

Ruderer Klebetechnik GmbH

Harthauser Str. 2

85604 München

Tel.: +49 8106 2421-0

Mail: info@ruderer.de

Website: www.ruderer.de