Bauraum-Optimierung und C-Teile-Management zählt TFC zu Kernkompetenzen. Als jüngste Maßnahme baute der Fügetechnikspezialist nicht nur seine Lieferstruktur aus, sondern holte auch die schlanken Kraftprotze Nested Spirawave für Kräfte bis 10 kN ins Standardprogramm.

Die neue Flachdraht-Wellenfeder gibt es mit Durchmessern von 16 bis 100 mm. Sie toppt das Programm des US-amerikanischen Herstellers Smalley im Bereich hoher Federkräfte. Aufgrund ihrer Bauform beanspruchen die Flachdraht-Wellenfedern von Smalley grundsätzlich bis zu 50 % weniger axialen Bauraum als traditionelle Runddrahtfedern bei gleichem Federweg und gleicher Belastbarkeit. Dies gibt es nun auch im Hochlastbereich: Der Typ Nested Spirawave wurde für Anwendungen von bis zu 10 kN entwickelt – und ist neuerdings schnell abrufbereit auch standardisiert verfügbar.

Kompakte Alternative zu Tellerfederpaketen

Von den klassischen Wellenfedern im Crest-to-Crest-Design unterscheiden sich die mehrlagigen Nested Spirawave wesentlich: Ihre gewellten Flachdraht-Windungen verlaufen nicht versetzt zueinander. Sie berühren sich nicht nur an den gegenüberliegenden Erhebungen, sondern verlaufen parallel und liegen vollflächig an. Sie bestehen durchgehend aus ein und demselben Stück Flachdraht. TFC-Manager Johannes Lambertz: „Dank dieser Bauform verfügt eine Nested Spirawave über eine zwei bis drei Mal höhere Federkraft als eine einlagige Wellenfeder“ – eine platzsparende Alternative zu Tellerfederpaketen.

Die neue Nested Spirawave im Sortiment von TFC hat eine für Smalley-Produkte typische Karriere hinter sich: Über drei Jahrzehnte wurde sie routinemäßig als Sonderlösung gefertigt und jetzt fiel die Entscheidung, sie ins Standardprogramm aufzunehmen. Der britische Lieferant TFC ist nach eigenen Angaben mit weltweit 3000 Kunden auf Expansionskurs, was sich nun auch in einer angepassten Lieferstruktur in Deutschland widerspiegelt. So wurde der Standort Singen nach Gottmadingen verlegt und bietet unter der Firmierung TFC Industrie Komponenten eine erweiterte Produktpalette, während der Standort Bochum die Kundenberatung in den Fokus stellt.

4. Dezember 2019