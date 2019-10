Anzeige

Vor drei Jahren hat Schunk das schlanke Hydro-Dehnspannfutter Tendo Slim 4ax vorgestellt. Die Präzisionsaufnahme vereint die Außengeometrie von Warmschrumpfaufnahmen mit den Qualitäten der Hydro-Dehnspanntechnik. Zur EMO brachten die Lauffener zusätzlich eine Variante mit Cool-flow-Technologie auf den Markt. Sie ermöglicht hocheffektives Kühlen durch die Werkzeugaufnahme. Beim Bearbeiten von Stahl, Aluminium sowie von Kunststoff verspricht Tendo Slim 4ax Cool-flow Vorteile. Der Kühlmittel- oder Druckluftstrahl ist unabhängig von der Ausspannlänge stets auf den Zerspanprozess gerichtet. Anders als bei Warmschrumpfaufnahmen prallt der Strahl bei langer Ausspannung nicht am Werkzeugschaft ab, sondern gelangt am Werkzeugmantel entlang bis zur Schneide. Davon profitiert die Kühlung, Späne werden besser abtransportiert und der Gesamtprozess gewinnt an Effizienz. Pilotanwendungen im Werkzeugbau zeigen laut Schunk, dass sich die schwingungsdämpfende Aufnahme mit Cool-flow-Technologie vor allem beim Nachschruppen, Vorschlichten und Schlichten exzellente Oberflächen liefert. Zudem werden Nacharbeit und die Werkzeugkosten reduziert. Weitere Merkmale des Futters sind eine dauerhafte Rundlaufgenauigkeit von unter 0,003 mm bei einer Ausspannlänge von 2,5 xD, sowie eine Wuchtgüte von G 2.5 bei 25.000 min-1.

14. Oktober 2019

