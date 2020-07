Anzeige

Die Doppelsäulen-Schleifmaschinen von Okamoto sind darauf ausgerichtet, große Bauteile mit über 800 mm Breite bis in den µm-Bereich zu schleifen. Die ACC-CHNC-Serie gibt es in drei Modellvarianten. Gegen mechanische Schwingungen und Vibrationen setzt man auf ein Maschinenbett aus speziell gegossenem Mineralguss. Mit einem Schleifweg von 2000 bis 4000 mm in der Längsachse sowie einem Querweg von 1050 bis 2050 mm – je nach Maschinentyp der 1000er-, 1500er- und 2000er-Serie – ist die ACC CHNC unter anderem im Werkzeug- und Vorrichtungsbau sowie in der industriellen Kleinserienproduktion zuhause. Als Zusatzoptionen stehen etwa Elektro-(Permanent)-Magnetspannplatte, Papierbandfilter mit Kühlmitteleinrichtung sowie Überkopfabrichter am Spindelkopf zur Verfügung.