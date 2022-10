Schneeberger: Profillinienführung mit integriertem Wegmesssystem

Bei der Produktreihe Scale von Schneeberger ist das Weglängen-Messsystem in die Linearführung integriert. Die komplexe Messtechnik inklusive optischem Sensor befindet sich im Führungswagen und die Maßverkörperung direkt auf der Linearschiene. Dementsprechend benötigt das gesamte System im Gerät nur wenig Platz. Das kompakte Design mit integriertem Sensor im Führungswagen gewährleistet laut Anbieter eine hohe Laufruhe und einen gleichbleibend präzisen Prozess. Scale eignet sich daher für medizintechnische Anwendungen und wird beispielsweise in Geräten für die Laborautomation, Diagnostik und in der Ophthalmologie verbaut. Die Profillinienführungen werden einbaufertig angeliefert und können kundenspezifisch angepasst werden.

Schneeberger auf der IFAS

Schneeberger präsentiert die Miniaturführungen mit integriertem Wegmesssystem auf der IFAS in Zürich (25. bis 27. Oktober 2022; Halle 6, Stand K23).

