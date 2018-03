Schnelle Übertragung großer Datenmengen aus der Produktion

Anzeige

Um die Übertragung großer Datenmengen aus dem Produktionsbereich zu unterstützen, hat Belden Cat6A Datatuff Profinet-Kabel für IIoT-Anwendungen (Industrial Internet of Things) entwickelt. Sie übertragen Datenraten bis 10 Gbit/s und sorgen für zuverlässige, robuste und flexible Verbindungen. Sie ermöglichen mehr Daten auf niedrigeren Ebenen der Automatisierungspyramide – auch innerhalb einzelner Sensoren und Aktoren. So lassen sich große Datenmengen mit hohen Geschwindigkeiten aus dem Produktionsbereich an die übergeordneten Netzwerkebenen weiterleiten. Es stehen zwei Arten zur Verfügung: Typ A (stationär) und Typ B (biegefähig). Beide haben Mäntel aus PVC (Polyvinylchlorid), LSZH (Low-Smoke Zero-Halogen) oder Polyurethan (PUR).

10. März 2018