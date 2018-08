Schnellladekabel für alle AC-Schnittstellen

Anzeige

Mit seiner Schnellladetechnik unterstützt Harting die Automobilindustrie auf dem Weg in die Elektromobilität. Der Hersteller produziert unter anderem Fahrzeugladekabel- und Ladequipment für Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge. Dazu zählen beispielsweise Mode-2-Ladekabel mit integrierter Temperaturüberwachung und DC-Fehlerstromerkennung sowie Mode-3-Ladekabel in unterschiedlichen Ausführungen. Zusätzlich deckt das Unternehmensportfolio den für Europa geltenden DC-Ladeschnittstellen-Standard Combo Typ 2 für schnelles Gleichstromladen mit einer Ladeleistung von 200 kW (200 A/1.000 V) ab. Bei den Ladekabeln ist der Typ-1-Stecker für AC gemäß UL, CE und Jet/PSE zertifiziert; der Typ-2-Stecker gemäß UL/VDE. Die Fahrzeugladekabel sind in den entsprechenden Versionen für alle AC-Schnittstellen erhältlich. Sie passen zu den weltweit drei unterschiedlichen Stecksystemversionen, heißt es. Kundenspezifische Lösungen, wie etwa Stecksysteme für In Cable Control and Protective Device (IC-CPD), erweitern das Angebot. Seine Schnellladetechnik demonstriert der nordrhein-westfälische Anbieters anhand des Konzeptfahrzeugs „Snap“ des Kooperationspartners Rinspeed.

14. August 2018

