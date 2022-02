Schutzhandschuhe von Hoffmann decken alle Risiken im mechanischen Bereich ab

Mit ihrer neuen Schutzhandschuhserie Garant Master erleichtert die Hoffmann Group die Auswahl von Mehrzweck- und Schnittschutzhandschuhen. Die zehn Modelle der neuen Serie decken zusammen mit den beiden LABS-konformen silikonfreien Schutzhandschuhen alle Risiken ab, die bei mechanischen Tätigkeiten in trockenen, nassen und öligen Umgebungen entstehen. Viele Unternehmen müssen somit nur noch bis zu zwölf Modelle vorhalten. Das erleichtert den Einkauf und schafft Platz im Lager.

Die neue Handschuhserie Garant Master erfüllt mit drei Modellen „Fit-Mehrzweckhandschuhe“ und sieben Modellen ‚‚Cut-Schnittschutzhandschuhe“ die Schnittschutzstufen X/A bis D. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und ergonomischen Passform werden sie hohen Ansprüchen an Qualität, Schutz und Tragekomfort gerecht. Als Trägermaterial wird überwiegend 18-Gauge-Feinstrick aus hautfreundlichem Polyamid/Nylon, Elasthan, Lycra oder Spezialgarn verarbeitet. Das Spezialgarn ermöglich selbst in höheren Schnittschutzstufen wie C oder D den Verzicht auf hautunfreundliche Glas- oder Stahlfasern.

Für die Beschichtungen werden Nitril, Nitrilschaum und wasserbasiertes Polyurethan verwendet und durch Veredelungsprozesse optimiert. Auf den Einsatz von gesundheitsbedenklichen Lösemitteln wie DMF (Dimethylformamid) wir gänzlich verzichtet.

Schutzhandschuhe sind griffig und abriebfest

Die Beschichtungen machen die Handschuhe griffig, widerstandsfähig und abriebfest und ermöglichen dennoch ein Maximum an Elastizität. Dadurch bleiben selbst bei stärkerer Beschichtung ein gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit erhalten. Das Ergebnis: Ein jeweils auf seine Umgebung abgestimmter Handschuh. In öligen Umgebungen schützt die Beschichtung und bietet einen sicheren Ölgriff. In trockenen Umgebungen bietet der Fit-Handschuh zum Beispiel zusätzlich eine Touchscreen-Fähigkeit. Die Schutzhandschuhe können in den Größen 6 bis 12 bestellt werden. (ks)

Kontakt:

Hoffmann SE

Haberlandstraße 55

81241 München

Tel.: +49 89 8391-0

Mail: info@hoffmann-group.com

Website: www.hoffmann-group.com

