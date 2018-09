Schutztüren flexibel absichern

Anzeige

Dank ihres modularen Aufbaus passt sich die Schutztürabsicherung MGB2 Modular von Euchner (Eingang Ost, Stand EO229) flexibel an die jeweiligen Anforderungen der Schutztür an. Mithilfe von zwei Submodulen sind insgesamt bis zu sechs unterschiedliche Bedienelemente im Zuhaltemodul integrierbar. Ein Tausch im laufenden Betrieb ist jederzeit möglich, da die MGB2 Modular hot-plug-fähig ist. Bei beengten Platzverhältnissen kann das kompakte Busmodul MBM mit Profinet/Profisafe separat montiert werden. Ein Anschluss von bis zu sechs MGB2 Modular-Zuhaltemodulen an ein Busmodul MBM ist bei solch abgesetzter Montage möglich. Reicht dies nicht, stehen vier weitere Submodule zur Verfügung.

