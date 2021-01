Anzeige

Die Laser-Laufzeit-Sensoren der Reihe optoNCDT ILR1030-8/LC1Der des Sensorherstellers Micro-Epsilon bieten sich ideal für die Roboterpositionierung an Fahrzeugkarosserien an. Der Distanzsensor ist dazu am Roboterwerkzeug befestigt. Gemessen wird in einem Abstand von circa 600 bis 700 mm und einer Messrate von 100 Hz auf die A- und die B-Säule des Fahrzeugs. Der Sensor sendet dazu kurze Laser-Impulse aus. Fährt das Auto über das Band ein, trifft das Laserlicht zunächst auf die A-Säule und wird auf die Optik des Sensors zurückreflektiert. Das Messsystem ist so eingestellt, dass es beim nächsten Auftreffen, diesmal auf der B-Säule, ein analoges Ausgangssignal von 4 bis 20 mA an die speicherprogrammierbare Steuerung ausgibt, die schließlich den Stopp der Linie veranlasst. Das Fahrzeug ist nun korrekt positioniert und der Greifer wird durch die Steuerung aktiviert. Dieser führt nun das Cockpit zwischen der A- und der B-Säule hindurch an die vorgesehene Einbauposition.

