Sensoren geben Auskunft über die richtige Spannlage

Die Modulog-Produktreihe von Roemheld trägt dazu bei, den Durchsatz und die Produktivität in der Handmontage deutlich zu erhöhen: durch beliebig miteinander kombinierbare Elemente zum Heben, Drehen, Kippen, Fixieren und Verfahren von Werkstücken. Mit ihnen lässt sich – je nach Anforderung mechanisch oder elektrisch – die optimale Montagehöhe einstellen und das Bauteil einfach, sicher und präzise positionieren. Bis zu 600 kg schwere Bauteile werden per Knopfdruck oder Fußtaster in eine angenehme Montagelage gebracht. Dabei geben verschiedene Sensoren verlässliche Auskunft über das Werkstück und die Einhaltung der richtigen Spannlage. Für Signal- und Energiezuführungen wurde eine Mediendurchführung im Drehmodul integriert, so dass das Werkstück von allen Seiten zugänglich bleibt und endlos in beide Richtungen gedreht werden kann.

8. August 2018