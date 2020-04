Anzeige

Bei rotativen Anwendungen oder jenen für das Motorfeedback sind nicht nur eine hohe Auflösung und Genauigkeit gefordert. Oft muss eine Lösung, wie etwa im Bereich Robotik und Handling-Automation, auch flexibel an das Design des Kunden angepasst werden. Um Einschränkungen bei der Konstruktion zu vermeiden, hat Siko die flexCoder genannte Technologie entwickelt. Das Encoder-System MSAC200 besteht aus Sensor und Maßstab, welches an den Platz und die Bauform der Anwendung angepasst werden kann. Da die Elektronik sowohl gebogen als auch gestapelt werden kann, wird laut Anbieter eine sehr kompakte Integration ermöglicht. Durch diese Anpassungen an Encoder und Maßstab hinsichtlich des Wellendurchmessers und den Befestigungsmöglichkeiten, können die Anwendungen kompakter und kompromissloser konstruiert werden, heißt es. Der MSAC200 gibt eine absolute Positionsrückmeldung direkt nach dem Einschalten. Mit Ringdurchmessern ab 44 mm werde eine absolute Auflösung bis 21 Bit erreicht, so der Anbieter.

Kontakt:

Siko GmbH

Weihermattenweg 2

79256 Buchenbach

Tel. +49 7661 3940

www.siko.de

