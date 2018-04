Servohydraulik im Vorteil

Anzeige

Bucher Hydraulics ist auf der Sonderschau „Intelligente Fluid- und Antriebstechnik“ in Halle 23 mit dem Alpha-X-Demonstrator vertreten. Das Exponat soll den Beweis führen, wie elektrische und hydraulische Antriebstechnik zu hoch effizienten Systemen verbunden werden kann. Dabei bildet der Demonstrator ein in vielen Maschinen vorkommendes Lastprofil von 20 kN ab, was einem hydraulischen Betriebsdruck von 160 bar entspricht. Damit würde sich der Demonstrator, der ohne Tank und Kühler auskommt, auch nach einem langen Messetag mit vielen Demos nicht nennenswert erwärmen, betont Bucher und nennt das Ziel, das sich die Hydraulik gesetzt hat: ein drehzahlvariabler, ohne Drosselverluste im geschlossenen hydraulischen Kreis arbeitender Antrieb.

11. April 2018