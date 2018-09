Sichere Dichtelemente für „Ex-d“ und „Ex-e“

Anzeige

Mit der Level Ex erreicht Pflitsch in puncto Sicherheit und Montagefreundlichkeit die nächste Stufe. Die Ex-Kabelverschraubungsbaureihe überzeugt mit einer kompakten Bauform, unverlierbaren Teilen und einem großen Einsatzbereich für die Bereiche „Ex-d“ und „Ex-e“. Das kaskadische Dichtprinzip in zwei Stufen (Level) spiegelt sich im Produktnamen wider. Die Verschraubung besteht aus nur vier Teilen: Ihr Dichtelement ist unverlierbar ausgelegt. Die Dichtelemente aus Silikon in rotbrauner Färbung und einer transparenten Druckhülse sorgen für maximale Sicherheit. Beim Anziehen der Druckschraube verformt sich die Dichtung großflächig und erreicht eine hohe Dichtigkeit und Zugentlastung. Die Schutzart beträgt IP66 beziehungsweise IP68 – das entspricht den Zündschutzarten druckfeste Kapselung „Ex-d“ und erhöhte Sicherheit „Ex-e“.

24. September 2018

