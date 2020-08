Anzeige

Die rechtwinkligen M12-Steckverbinder in X-Kodierung von TE Connectivity reduzieren die Montagezeit und erhöhen die Netzwerkleistung. Sie können in vielfältigen Bahnanwendungen vor Ort montiert werden und ermöglichen auch in rauen Umgebungen eine sichere und zuverlässige Datenübertragung mit Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s. Sie entsprechen der europäischen Norm EN 45545 für den Brandschutz von Materialien und Teilen in Schienenfahrzeugen und sind durch O-Ringe staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP67. Die Verbinder haben eine 360°-Abschirmung. Da sie mit einer Höhe von nur 42,5 mm sehr kompakt sind, können sie auch in engen Einbauräumen eingesetzt werden. Für eine optimale Konnektivität zwischen den Steckverbindern und den Kabeln wurde jede Kombination speziell angepasst.