Sicherheitsschuh der Hoffmann Group jetzt auch als Sandale und Stiefel

Die Sicherheitsschuhlinie Garant Comfort der Hoffmann Group ist jetzt nicht nur als Halbschuh, sondern auch als Sandale und Stiefel erhältlich. Die Sandale mit großem Netzeinsatz sorgt auch an heißen Tagen für ein ideales Fußklima. Sie ist in der Sicherheitsklasse S1 sowie in der Sicherheitsklasse S1P mit Durchtrittschutz verfügbar. Der Sicherheitsstiefel erfüllt hingegen die Sicherheitsklasse 3. Er ist nahtlos gefertigt, um die Füße vor Wasserdurchtritt zu bewahren und schützt wie alle Sicherheitsschuhe vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Auch für breite Füße geeignet

Das widerstandsfähige Obermaterial aus leichter Microfaser und das atmungsaktive Innenfutter passen sich sanft an die Fußform an; der Schuh ist in zwei Weiten erhältlich und hat auch für Träger mit breiteren Füßen eine gute Passform. Die Einlegesohle mit Fersendämpfung ist in drei Stärken verfügbar und wird nach dem Körpergewicht ausgewählt. Damit reduziert der Schuh die Belastung von Knien und Wirbelsäule.

Die rutschhemmende Laufsohle Garant Comfort TPU mit Turning Point gibt Trittsicherheit in Werkstatt und Produktion und damit ein Plus an Sicherheit. Die Schuhe sind in den Größen 36 bis 48 erhältlich (ks)

