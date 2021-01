Software: Siemens erweitert Lokalisierungsplattform Simatic RTLS

Anzeige

Siemens führt eine neue Software namens Location Intelligence ein, die die hauseigene Simatic-Real-Time-Locating-System- (RTLS-) Lokalisierungsplattform um den digitalen Zwilling der Performance erweitert. Die webbasierte Software analysiert und visualisiert Bewegungsdaten, verarbeitet Events und kann direkt aus lokalen Enterprise-Resource-Planning- (ERP-) Systemen oder aus dem Manufacturing Execution System (MES) angesprochen werden. Die damit geschaffene Intelligenz auf Basis der Positionsdaten verschaffe dem Anwender einen umfangreichen Überblick über Materialflüsse, Auftragsinformationen oder mögliche Problemfelder.

Die Transponder ID wird hierfür mit vorhandenen Auftragsdaten verknüpft. So können, abhängig vom Prozessschritt und Auftragsstatus, Auftragsinformationen papierlos auf dem Simatic-RTLS-ePaper-Transpondern angezeigt werden. Location Intelligence bietet dem Anwender zudem die Möglichkeit, einzelne Werkstücke oder gleich den gesamten Auftrag in Echtzeit mitzuverfolgen. Hierzu werden, nach Angabe der Auftrags-ID, die Echtzeit-Positionen der verknüpften Transponder auf der digitalen Karte des Kunden dargestellt. Die so gewonnene Transparenz ermöglicht eine individuelle Optimierung der Produktions- und Logistikprozesse, heißt es. Der Schlüssel hierbei sind sogenannte Geofences (virtuell definierte Bereiche). Per Drag & Drop können diese in der Software angelegt werden, um das Betreten und Verlassen von definierten Bereichen zu erkennen. Die damit verbundenen Ein- und Austrittsevents können statistisch ausgewertet, visualisiert oder mit zusätzlichen Aktionen verknüpft werden.

Zudem sorgt die Kombination von Orts- und Business-Informationen für transparente Abläufe: Suchvorgänge werden auf ein Minimum reduziert, da die Positionen von allen relevanten Objekten auf verschiedenen Endgeräten in Echtzeit visualisiert werden. Engpässe oder Abweichungen im Produktionsplan lassen sich mithilfe der Geofences einfach vermeiden. Gleichzeitig werden durch die Echtzeit-Analysen laut Hersteller unentdeckte Optimierungspotenziale der Fabrik aufgedeckt und schnelle Entscheidungen unterstützt.

Kontakt:

Siemens Aktiengesellschaft

Werner-von-Siemens-Straße 1

80333 München

Tel. +4989636–00

www.siemens.com