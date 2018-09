Siemens zeigt Digitalisierungslösungen für die Werkzeugmaschinenindustrie

Anzeige

Auf der AMB 2018 zeigt Siemens, wie die Durchgängigkeit seiner Digitalisierungslösungen von der Werkzeugmaschine bis in die Unternehmensleitebene und die Cloud für Nutzer und Hersteller von Werkzeugmaschinen funktioniert.

Die technische Basis bildet das integrierte, durchgängige und offene Angebot der verschiedenen Digitalisierungsplattformen von Siemens (Halle 2, Stand B03): Mit Mindsphere, dem offenen und Cloud-basierten IoT-Betriebssystem, können sich die Kunden alle Vorteile Cloud-basierter Digitalisierung für die Werkzeugmaschine erschließen, heißt es vonseiten des Anbieters.

Siemens Industrial Edge ermöglicht lokale und hoch performante Datenverarbeitung direkt an der Werkzeugmaschine und integriert in die jeweilige Automatisierungslösung, heißt es.

Sinumerik Integrate demonstriert last but not least die Vernetzung von Werkzeugmaschinen in die IT der Fertigung und erschließt so alle Vorteile von Fabrik-interner Datenverarbeitung.

Mit allen jeweiligen Einsatzbereichen sowie der Kombination der drei Digitalisierungsplattformen können Maschinenbauer sowie Maschinenanwender bei Siemens konkret erleben, wie Digitalisierung in der Fertigung umgesetzt wird und welche Potenziale sich damit erschließen lassen. Das Angebot gibt Anwendern die Möglichkeit, je nach individuellen Anforderungen die komplette Bandbreite von der klassischen lokalen Datenverarbeitung bis zur cloudbasierten Datenverarbeitung zu nutzen.

4. September 2018