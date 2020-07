Spanntechnik: Smart vernetzt

Anzeige

IO-Link Mit der Multifunktionseinheit MSUcompact bietet Ott-Jakob nun eine Monitoring-Lösung mit der neuen Kommunikationsschnittstelle an.

Die Integration von Sensoren in Spannsysteme zählt seit Jahren zu den Entwicklungsschwerpunkten von Ott-Jakob. Bei MSU IO-Link compact handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Multisensorsystems MSU, das seit 2017 für Löseeinheiten des Unternehmens erhältlich ist. Bestehend aus einer hydraulischen Löseeinheit mit integrierter Spannzustandssensorik und einer 1-Kanal-Drehdurchführung mit geschlossenen Dichtflächen, stellt MSU IO-Link compact eine leistungsstarke All-in-On Lösung dar.

Positionsabfrage verhindert Kollisionen

Neben der Möglichkeit zur Übergabe von Kühlschmiermittel, verfügt das System über eine Kolbenpositionsabfrage. Diese stellt sicher, dass der Lösekolben während der Bearbeitung keinen Kontakt mit rotierenden Maschinenelementen hat. Darüber hinaus können Temperatur, Hub und Leckage überwacht werden.

Vormontierte Sensoren sind IO-Link-fähig

Die Monitoring-Sensoren sind in der Löseeinheit vormontiert und IO-Link-fähig. Dadurch lässt sich MSU IO-Link compact mit geringem Engineering-Aufwand in Automatisierungsstrukturen einbinden. Mechanische Einstellarbeiten entfallen und die Installation kann nach dem Plug&Play-Prinzip erfolgen. Die Messwerte werden standardmäßig via IO-Link übertragen. Zudem ist eine Datenausgabe als analoges oder digitales Signal möglich.

Die Zusammenfassung von Löseeinheit und Drehdurchführung in einer Baugruppe und die platzsparende Integration der Sensoren ermöglicht kompakte Funktionseinheiten.

Kontakt:

Ott Jakob Spanntechnik GmbH

Industriestr. 3–7

87663 Lengenwang

Tel.: +49 8364 9821–0

www.ott-jakob.de