Anzeige

Sauter (Halle 17, Stand B08) setzt auf Revolver, Halter und Werkzeuge, die Daten erfassen, sammeln, auswerten und an eine sogenannte IQ-Box weiterleiten, von wo aus sie auch an lokale Server oder eine Cloud übermittelt werden können. Über eine Statusanzeige ist der Zustand jedes für die Bearbeitung notwendigen Werkzeuges bekannt. Auch lassen die Daten Rückschlüsse auf die Qualität der Prozesse zu. Dadurch sind etwa unerwünschte Schwingungen vermeidbar, die zu schlechten Oberflächen, erhöhtem Verschleiß oder Maschinenschäden führen können. Wenn sich abzeichnet, dass die Schneide stumpf wird, verändert das System künftig beispielsweise Schnittgeschwindigkeit oder Vorschub, um die Qualität sicherzustellen. Gleichzeitig meldet die Box den Verschleiß an den Mitarbeiter, der die Schneide wechseln kann. Zudem bietet der Hersteller mit Robofix eine vollautomatische Schnittstelle für angetriebene und statische Werkzeuge.

2. September 2019