SMC bietet Vakuumerzeuger ZH-A als Kompaktversion mit Schalldämpfer

SMC hat seinen Vakuumerzeuger der Serie ZH-A nun als Kompaktversion weiterentwickelt. Dieser ist dank Verkleinerung des Gesamtvolumens ein Leichtgewicht und verfügt trotzdem über einen größeren Gesamtvolumenstrom. Diese Lösung ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign bei zugleich hoher Leistung sowie einfacher Montage und Wartung. Die Gewichtsreduktion verbessert die Effizienz, da Roboter ohne Kompromisse bei der Prozesssicherheit schnellere Bewegungen ausführen können.

Durch die Verkleinerung der Anschlusshöhe um bis zu 20 % (-4,6 mm) und des Gesamtvolumens um bis zu 39 % (-14,1 cm3) ist der Vakuumerzeuger nicht nur deutlich kompakter – auch das Gewicht konnte im Vergleich zum Vorgänger um bis zu 59 % (-19,4 g) verringert werden. So liegt dieses nur zwischen 28,7 g (1,5 mm Düsen-Æ) und 46,4 g (1,8 mm Düsen-Æ). Damit lässt sich zum einen mehr Ausbringung auf gleicher Fläche platzieren, was den CO2-Footprint und die Investitionskosten verringert. Zum anderen sind schnellere Taktzeiten dank des geringeren Trägheitsmoments realisierbar, was die Ausbringungsmenge vergrößert.

Schnellere Evakuierung beim Handling von Werkstücken

Zugleich hat SMC nicht an der Leistung gespart: So liegt das maximal erreichbare Vakuum bei -90 kPa und der maximale Saugvolumenstrom je nach Düsengröße bei 78 l/m (1,5 mm Düsen-Æ), 128 l/min (1,8 mm Düsen-Æ) und 155 l/min (2,0 mm Düsen-Æ). Das ist ein Plus von 11 % bei der kleinsten Düsengröße verglichen zum Vorgänger. Dadurch ist eine schnellere Evakuierung beim Handling von Werkstücken bei höherer Zuverlässigkeit und kürzeren Taktzeiten möglich. Ein integrierter Schalldämpfer sorgt zudem dafür, dass die Entlüftungsgeräusche geringer ausfallen. (ks)

