SMC: Elektropneumatische Druckregler jetzt mit IO-Link

Mit der Serie ITV#-IL bietet SMC mit IO-Link kompatible, elektropneumatische Druckregler für zahlreiche Industrie 4.0-Anwendungen. Sie sind gefragt, wenn eine stufenlose Systemdrucksteuerung mithilfe übergeordneter Steuereinheiten erforderlich ist. Der IO-Link-Port erlaubt die Ansteuerung der Regler über verschiedene Feldbussysteme, was Anwendern die Anbindung an vorhandene Steuerungen ermöglicht und für einen hohen Automatisierungsgrad sorgt.

Hohe Steuerungsleistung bei wenig Gewicht

Die Serie ITV1000 wiegt lediglich 350 g (max. Durchfluss 200 l/min, ANR) und wird ergänzt von den noch leistungsstärkeren Serien ITV2000 (max. Durchfluss 1500 l/min, ANR) und ITV3000 (max. Durchfluss 4000 l/min, ANR). Die mit IO-Link kompatible Geräte sind gekennzeichnet mit dem Kürzel IL nach der Serienbezeichnung (verfügbar für elektropneumatische Regler ITV10#0/20#0/30#0-IL und elektronischen Vakuumregler ITV2090-IL).

Daneben stehen Anwendern die ebenfalls kompakten elektronischen Vakuumregler der Serie ITV209 als einzelne Einheit wie auch für Mehrfachanschlussplatten bereit. Aufgrund der Drucksteuerung über elektrische Signale kann sich der Druck dynamisch anpassen und automatisiert auf den optimalen Wert einstellen.

So ermöglichen die elektropneumatischen bzw. elektrischen (Vakuum-)Regler die Druckregelung bei pneumatischen Aktoren (zum Beispiel Zylindern)sowie bei Stand-by-Schaltungen in Stillstandzeiten oder Prozessschritten mit geringem Luftbedarf oder Systemdruck. Und falls noch weniger Raum hinsichtlich Montage und Einsatzbereich zur Verfügung steht, lassen sich Platzersparnis und Gewichtsreduzierung durch die Verwendung der Modelle in einer Mehrfachanschlussplatte nochmals steigern.

Zukunftsfähig für Industrie 4.0-Anwendungen

Dank dem bei IO-Link-Versionen vorhandenen Display sind die Reglerdaten auch vor Ort einseh- und kontrollierbar. Zudem bringt dieser höhere Visualisierungsgrad ein Plus an Sicherheit mit sich: Die IO-Link Kommunikation ermöglicht es Anwendern, neben der Druckregelung auch Geräteinformationen zu prüfen und den Systemstatus zu überwachen.

Hier kommen die Druckregler zum Einsatz

Die industrielle Automation sieht sich einer zunehmenden Komplexität gegenübergestellt, wobei sich Kundenanforderungen schnell ändern können und daher eine hohe Variabilität der eingesetzten Lösungen und Komponenten bedingen. Die Interaktionsoptionen sind bei der Serie ITV#-IL nicht auf IO-Link beschränkt: Zu den weiteren Kommunikationsprotokollen gehören außerdem DeviceNet, PROFIBUS, CC-Link und RS-232C. Diese ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Kombination mit der präzisen Druckregelung sowie zahlreichen Modellvarianten bietet die nötige Flexibilität zum zukunftsorientierten Einsatz – sei es die Automobil- oder Lebensmittelindustrie, die allgemeine Automatisierungs- und Fertigungsindustrie oder der Bereich Life Science. (kf)

Kontakt:

SMC Deutschland GmbH

Boschring 13-15

63329 Egelsbach

Tel.: +49 6103 402 0

Mail: info@smc.de

Website: www.smc.de

