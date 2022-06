SMC: Neue Lösung hält Druckluftverbrauch im Blick

EnergieTransparenz@SMC ist ein Komplettpaket, mit dem Unternehmen ein Echtzeit-Reporting über ihren Druckluftverbrauch erhalten. SMC liefert dafür eine kompakte und steckfertige Baugruppe, die sich an einer beliebigen Stelle in einer Maschine integrieren lässt. Dazu muss die vorhandene Verschlauchung (Ein- und Ausgang) aufgetrennt, die Baugruppe eingebunden und schließlich das 230V-Netzteil eingesteckt werden. Über Mobilfunk werden anschließend die Daten der Messstelle an eine SMC-eigene IoT-Plattform übertragen, die als Software-as-a-Service (SaaS) über eine Cloud läuft. Alles in allem erhalten Anwender bereits in weniger als zehn Minuten eine Übersicht über ihre Verbrauchsdaten wie Druck- und Durchflusswerte in Echtzeit – ohne Installation einer zusätzlichen Software. Der Zugang zur IoT-Plattform und den Daten gelingt per Benutzername und Passwort direkt über einen Webbrowser, wodurch auch eine Integration in das Firmennetzwerk entfällt. Die Auswertung der Daten erfolgt automatisch über die IoT-Plattform von SMC, die neben der Echtzeitanalyse auch ein ausführliches monatliches Reporting inklusive aller Rohdaten bereitstellt.

Echtzeitanalyse und monatliches Reporting

Durch den Online-Zugang ist der Zugriff auf die Analyse der Daten in Form von übersichtlichen Dashboards von verschiedenen Geräten aus möglich. Hierbei können Anwender beispielsweise die letzten 60 Minuten einsehen, um kurzfristige Änderungen nachvollziehen zu können, oder eine Übersicht der letzten 30 Tage erhalten, wodurch sich Trends im Verbrauch analysieren lassen. Zudem können die Daten auch exportiert werden, um sie als Grundlage für die ISO 50001 zu verwenden und damit zur nachhaltigen Energieeinsparung zu nutzen. Dabei werden die individuellen Daten in einer Cloud auf Servern in Deutschland gespeichert und ausgewertet – sie unterliegen damit den höchsten Sicherheitsanforderungen nach deutschem und EU-Datenschutz. (kf)

Kontakt:

SMC Deutschland GmbH

Boschring 13-15

63329 Egelsbach

Tel.: +49 6103 402-0

Mail: info@smc.de

Website: www.smc.eu

