So kommt man zügig zu 10 V Spannungsniveau

Der dynamische Entlade-Manager DDM 4.0 von Michael Koch sorgt in Verbindung mit einem passenden Bremswiderstand aus eigenem Haus dafür, dass große Elko- oder Superkondensator-Kapazitäten zügig und sicher auf ein Spannungsniveau von nur noch 10 V entladen werden. Das 6 kg schwere Gerät mit den Maßen 340 x 102 x 187 mm³ entnimmt in Verbindung mit den dynamischen Speicher-Managern DSM 4.0 in serienmäßiger Einstellung 3,5 kW Leistung und führt diese in den passenden ohmschen Widerstand vom Typ B3H3.6100-1000 IP65 ab. Der 13 kg schwere sichere Bremswiderstand wird aufgrund seiner hohen Schutzart außerhalb des Schaltschranks platziert und kann so die entstehende Wärme gut abführen.

24. August 2018

