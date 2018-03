Spannkonzept pusht Produktivität

Anzeige

RSA (Halle 6, Stand D 25) präsentiert das stark verbesserte Sägezentrum Rasacut MXS. Mit neuem Spannkonzept verarbeitet es nun vier statt wie bisher drei Rohre gleichzeitig.

Wer die Stückkosten in der Rohrbearbeitung noch weiter reduzieren will und einen hohen Teilebedarf hat, sollte sich das Sägezentrum Rasacut MXS, das in Düsseldorf erstmals mit einem neuen Spannkonzept gezeigt wird, genauer anschauen. Im Vergleich zum sonst üblichen Einzelschnitt wird die Ausbringung um bis zu 25 % auf 14 000 Teile/h gesteigert. Die Rasacut MXS führt aus dem vorgeschalteten Bundlader automatisch vier Stäbe im Durchmesserbereich von 6 bis 20 mm zu und sägt diese hochpräzise. Einzelstäbe können im Durchmesserbereich von 50 mm gesägt werden. Eingestellte Längen werden auf ±0,1 mm genau eingehalten.

Eine Verkettung des vollelektrischen, hydraulikfreien Hochleistungs-Sägezentrums mit nachgeschalteter Peripherie unter anderem zum Entgraten, Längenmessen, Waschen, Trocknen oder Fasen ist möglich. Zu sehen ist die Rasacut MXS im Zusammenwirken mit einem Bundlader für die automatische Materialzufuhr. Besonderheit: Stabwechsel verlängern die Nebenzeiten nicht.

Das Sägezentrum Rasacut SH-150-2 wird unter anderem durch ein neues vollautomatisches Zufuhr- und Einstellsystem zur bedienerfreundlichen, schnellen und vielfältig einsetzbaren Universalsäge. Zudem sind weitere Lösungen fürs Sägen und Entgraten zu sehen.

26. März 2018