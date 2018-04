Spielerisch Prozesse zeigen – am Fischertechnik-Modell

Anzeige

Gleich in Halle 6 schließen sich die Präsentationen zur Digital Factory an. Zum Beispiel die der DPS Software GmbH, die an einer „smart3Dfactory“ die Prozesskette von der Konstruktion bis zu Service/Wartung vorstellt.

Real ist sie und vernetzt, die Smart3Dfactory von DPS Software (Halle 6, Stand K30). Denn sie basiert auf dem Fischertechnik-Modell einer Produktionsanlage, die vernetzt ist mit ihrem digitalen Zwilling. Das IT-Systemhaus will damit die Vision von Industrie 4.0 veranschaulichen und zeigen, wie sich mit integrierter Software eine optimale Prozesskette verwirklichen lässt – und zwar von der Konstruktion über die Produktionsplanung und Simulation bis hin zu Rechnungstellung, Service und Wartung. Die Vernetzung schließt ERP, CAD, CAM und MES ein.

Daneben zeigt das DPS-Team die Neuheiten in Solidworks 2018, die zeichnungslose Fertigungslösung MBD und Visualize, das Tool für Renderings in Fotoqualität.

Mit den Erweiterungen in Solidworks 2018 sollen Konstrukteure und Entwicklungsteams schneller arbeiten können. Dank 3D-Konstruktionsdaten können Änderungen aus Konstruktion oder Fertigung automatisch in alle zugehörigen CAD-Modelle, CAM-Programme, Zeichnungen und Dokumentationen einfließen. Die Änderungsverwaltung sei noch nie so einfach gewesen.

