Spindel-Monitor in die sichere Cloud

Anzeige

Ein künftiges Serviceangebot im Kontext einer CNC-Shopfloor-Management-Software stellt Weiss in Halle 2, Stand B03 in den Mittelpunkt seines AMB-Auftritts. Der Service richtet sich an Anwender von Maschinen mit Weiss-Spindeln, die mit einer digitalen Schnittstelle ausgestattet sind. Sie können in Zukunft die von dem Sensor-Modul erfassten Daten in das offene, cloudbasierte IoT-Betriebssystem MindSphere von Siemens übertragen. Hilfreich sei dies insbesondere für Produktionsleiter, Meister und Instandhalter, teilt der Anbieter mit. Diese werden damit in die Lage versetzt, wichtige Daten wie etwa Temperaturverläufe, Drehzahl- und Drehmomentprofile von jedem beliebigen Ort auf der Welt mit Internetverbindung als 20 übersichtliche Diagramme zu betrachten. Darauf aufbauend lassen sich Analysen durchführen, Trends ableiten und bei Bedarf sofort entsprechende Maßnahmen einleiten.

6. September 2018