Sprachbefehle über Alexa

Anzeige

Das Warehouse-Managementsystem (WMS) Prostore von Team (Halle 19/20, Gemeinschaftsstand Logistics IT) unterstützt die digitale Transformation der Unternehmen. Die Besucher können die Digitalisierung selbst erleben und zum Beispiel per Sprache Befehle und Abfragen über Alexa stellen. Das WMS bietet das Set-up für Logistik-4.0-Konzepte mit Schwerpunkt auf Integration von Abläufen in der Produktion. Es ist cloudfähig, unterstützt die Kommissionierung per Datenbrille und bindet intelligente Devices im Umfeld der Produktion direkt ein. Weiterhin sichert die Oracle-Technologie-Plattform die Zukunftsfähigkeit ab. Gezeigt wird auch, wie das WMS die Datenmengen aufbereitet und wichtige Informationen auf Knopfdruck bereitstellt.

21. April 2018