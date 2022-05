Sprengring für Highspeed-Applikationen

Unter anderem mit Sicherungsringen des Global Players Smalley wartet Maschinenelemente-Zulieferer TFC in Hannover auf (Halle 3, Stand H39). Zur Auswahl gehören die Flachdraht-Produktlinien Spirolox, Hoopster, Wavering und Schnappring – sowie ganz neu der Typ Revolox. Auch er besteht aus mehrlagigem, gewalztem Flachdraht, verfügt aber über eine neuartige Eigensperrung: Kleine, in den Sicherungsring eingearbeitete Erhebungen schieben sich in wenige Millimeter breite Ausstanzen in der oberen und unteren Ringwindung und rasten dort ein. Bei exakter Auslegung verleiht diese zweifache Eigensicherung dem Revolox-Ring laut TFC einen derart sicheren Sitz in der Nut einer Welle, dass er sich als Ideallösung für sehr hohe Drehzahlen empfehle. „Die Drehzahlkapazität liegt erheblich höher als die eines gleichwertigen nicht-sperrenden Rings“, sagt TFC General Manager Johannes Lambertz. „Gerade für High-Speed-Applikationen in der Luft- und Raumfahrt, im Elektromotorenbau oder in der industriellen Automation ist er daher besonders gut geeignet.“ Das äußere Design des Sicherungsrings ist rundum bündig und bildet eine geschlossene 360°-Anlagefläche.

