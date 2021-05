Anzeige

Die neue Baureihe LMT von Elmeko punktet laut Anbieter mit einem schlanken Leuchten-Durchmesser von 28 mm und Edelstahl-Endkappen. Montageschellen für die drehbare Montage gehören bereits zum Lieferumfang. Die Maschinenleuchten sind in zwei Varianten lieferbar: Mit schlagfestem Polycarbonat-Rohr oder mit Borosilikat-Rohr für eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit sowie eine hohe Beständigkeit gegen Wasser, Säuren, Laugen und organische Substanzen, wie Öle und Kühlschmierstoffe. In der Ausführung MGW (Polycarbonat) gibt es die Leuchten in 29 mm und 565 mm Länge mit 945 lm beziehungsweise 1450 lm. Die Version MG (Borosilikat) misst 330 mm oder 615 mm mit Lichtleistungen von 980 lm beziehungsweise 2040 lm. Die Farbtemperatur der Leuchten beträgt 5000 K. Über einen M12-Stecker lässt sich die elektrische Installation und eine digitale Ansteuerung (etwa über eine SPS) dieser LED-Rohrleuchten einfach realisieren. Der Hersteller garantiert eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -20° C bis +50° C.

