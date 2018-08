Stärkerer Individualisierungsgrad

Anzeige

LK Mechanik will sein Produktangebot flexibilisieren und ausweiten. Ziel ist es, den Kunden noch einfacher und schneller für ihre individuellen Reinigungsprozesse optimierte Behälterlösungen bereitzustellen.

Abgestimmt auf verschiedene Teilegeometrien und Reinigungsprozesse stellt LK Mechanik Edelstahl-Rundwaschkörbchen für die Kleinteile-Reinigung in unterschiedlichen Größen sowie mit Schraubdeckel oder Bajonettverschluss zur Verfügung. Bislang sieht das Standardangebot zudem vor, dass auch die Maschenweiten von Korb und Deckel zwischen 0,3 mm und 0,5 mm variieren können. Nun will das Unternehmen sein Produktangebot flexibilisieren und ausweiten.

Dabei verfolgt LK Mechanik drei Richtungen: Zum einen wird die Auswahl an Rundwaschkörbchen ausgeweitet, indem das aktuelle Sortiment in ein vielteiliges Baukastensystem überführt wird. Zum zweiten ist die Integration moderner Ident-Technik in die Kleinteile-Behälter geplant. Damit will man Kunden bei der Automatisierung und Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützen. Und schließlich wird die Konstruktion der Kleinteile-Behälter weiter optimiert. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Kunden die Möglichkeit haben, die Waschkörbe zusätzlich mit Einzelteil-Aufnahmen auszustatten, die ein besonders schonendes Teilehandling und hocheffektives Reinigen unterstützen. Forcieren will man zudem die Herstellung von Kleinteile-Behältern mit abgerundeten Ecken.

21. August 2018