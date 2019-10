Anzeige

Zur EMO führte Ceratizit das erste Standardprogramm für das innovative Drehverfahren High Dynamic Turning (HDT) ein. Damit geht der Werkzeughersteller konsequent seinen Weg weiter, um das Drehen zu revolutionieren. Von Beginn an hat das Unternehmen alle Interessenten mit den notwendigen Informationen versorgt, um am HDT-Drehprozess mitentwickeln zu können. So wurde die Einführung nun von namhaften Werkzeugmaschinen- und Steuerungsherstellern sowie Anbietern von CAD/CAM-Systemen begleitet. Ceratizit selbst hat sich auf sein Kerngeschäft fokussiert und ein Standardprogramm der FreeTurn-Tools entwickelt. In Hannover wurden vier verschiedene Wendeplatten-Geometrien eingeführt, mit denen bereits viele Anwendungen abgedeckt werden können. Die Halter sind in unterschiedlichen Auskraglängen in einer Baugröße für die Maschinenschnittstellen HSK-T und PSC erhältlich.

14. Oktober 2019