Nie war es einfacher, eine Bearbeitungsmaschine mit einem Roboter zu automatisieren und so die Fertigung produktiver zu machen. Diese Aussage will der Roboterhersteller Fanuc mit seinen Exponaten untermauern.

Einen Überblick über aktuelle Einsatzfelder seiner Roboter gibt Fanuc auf seinem Stand A50 in Halle 9. Gezeigt werden praktische Applikationen wie Teilehandling, Be- und Entladen sowie Entgraten. Der zentrale Aspekt liegt dabei auf der einfachen Integration von Robotern in Bearbeitungsmaschinen.

Die Modelle M-10iD/12 und M-20iD/25 werden in Hannover das erste Mal vorgestellt. Der M-10iD wird an einer Demozelle zum Be- und Entladen eingesetzt, der M-20iD in einer Entgratzelle. Zu den produktivitätssteigernden Eigenschaften des Roboters zählen seine hohen Achsgeschwindigkeiten und die Wiederholgenauigkeit, die nach eigenen Angaben Maßstäbe in dieser Roboterklasse setzen. Die steife Ausführung des Modells schlägt sich in einer guten Positionier- und Wiederholgenauigkeit nieder. Diese Eigenschaften bringt auch der M-20iD/25 mit. Kombiniert mit einem Kraft-Momenten-Sensor spielt er seine Stärken in einer Zelle aus, in der Roboterteile entgratet werden.

Ergänzt werden diese Applikationen durch roboterautomatisierte Waschzellen. Wahlweise kann dabei der Roboter das zu reinigende Werkstück oder die Waschdüse handhaben. Auf dem Stand zeigt Fanuc eine kleine Waschzelle. Der eingesetzte LR Mate 200iD/7WP ist ideal geeignet für das Handling in engen Arbeitsräumen und zur Integration in Maschinen. Die standardmäßige Schutzart ist IP67, optional gibt es den LR Mate auch in IP69K. (ub)

2. September 2019

