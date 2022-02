Steckbare Energiekette von Igus ist sekundenschnell montiert

Das steckbare Energiekettensystem Readychain Speed von Igus schließt konfektionierte E-Kettensysteme sekundenschnell und ohne den Einsatz von Werkzeugen an. Dadurch lassen sich sowohl die Durchlaufzeiten in der Montage als auch Maschinenstillstände und geplante Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduzieren. Das anschlussfertige System spart 80 % Montagezeit. Mit der neuen Kette gelingt das jetzt auch bei besonders kleinen Anwendungen und in besonders engen Bauräumen.

Das System ist dank seiner Kompaktheit mit einer Breite und Innenhöhe von jeweils nur 20 mm besonders für Einsatzgebiete geeignet, wo nur wenig Raum zur Verfügung steht, etwa für Türverriegelungen in Werkzeugmaschinen. Mit der neuen Kette ist es nicht notwendig, vor dem Wechsel einer Leitung die Adern mithilfe von Werkzeug von Klemmleisten zu trennen. Denn an der Energiekette sind die Stecker integriert und die Leitung auf beiden Seiten fertig angeschlossen. Somit ist die gesamte Baugruppe steckbar ausgeführt.

So schnell wie der Tausch eines Laptop-Kabels

Das Gegenstück, ein Anbaugehäuse mit Buchse, lässt sich an das Maschinengehäuse anflanschen. Ist ein Wechsel erforderlich, lässt sich die E-Kette nach dem Plug-in-Prinzip so schnell tauschen wie das Netzkabel eines Laptops – ohne Werkzeug, ohne Know-how, ohne Techniker. Jeder Mitarbeiter kann diese Aufgabe übernehmen. Dank dieser Flexibilität erhöht sich bei Ausfällen die Reaktionsschnelligkeit, sodass sich Stillstandzeiten um ein Vielfaches verkürzen lassen.

Maßgeschneidertes System für individuelle bewegte Anwendungen

Kunden erhalten eine genau auf ihren Anwendungsfall zugeschnittene Schnittstellenlösung. Sie ist nahezu frei konfigurierbar und wie auch die größere Readychain Speed mit Leitungen aus dem Chainflex-Leitungsangebot kombinierbar – unter anderem mit Energieleitungen, Buskabeln, Ethernetkabeln und Lichtwellenleitern. Die Leitungen sind dank der E-Kette vor mechanischen Beschädigungen geschützt. (ks)

