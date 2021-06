Anzeige

Mit einer Stromtragfähigkeit von 400 A bei 85° C Umgebungstemperatur, extrem kompakten Abmessungen und hoher Vibrationsfestigkeit eignet sich PerforMore laut Anbieter für eine Vielzahl an Fahrzeugtypen. Für erhöhte Anwendersicherheit sorgen ein zweistufiger Entriegelungsmechanismus, HVIL-Kontakte, IP2X Berührschutz und eine hochwertige EMV-Schirmung, heißt es. PerforMore lässt sich dank eines integrierten Hebels, der einen schnellen Verriegelungsvorgang gewährleistet, einfach und schnell installieren. Dabei erleichtert die mechanische und farbige Kodierung die Zuordnung der Steckerpaare und verhindert Fehlsteckungen. Die Montage mit vorkonfektionierten Kabeln ist in nur eine vorgegebene Richtung möglich.

