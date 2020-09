Hydraulik: Steckkupplung mit hohem Korrosionsschutz

Anzeige

Eine komfortabel zu bedienende Steckkupplung für raue Umgebungen ist die neue Baureihe QRC-ID von Stauff. Ihre Beschichtung soll selbst die höchsten Anforderungen der Korrosionsschutzklasse K5 übertreffen.

Die überarbeitete Kupplungsbaureihe QRC-ID ist auf den Einsatz in der Stationärhydraulik zugeschnitten. Bei ihrer Entwicklung hat Stauff besonders Wert auf eine komfortable Bedienung, hochwirksamen Korrosionsschutz und kompaktes Design gelegt. Dadurch lässt sie sich die mit einer Push-Pull-Hülse ausgestattete Kupplung auch in beengten Maschinenbereichen einsetzen. Die Serie ist in vier Baugrößen für Betriebsdrücke bis 400 bar – je nach Kupplungsgröße – ab Lager verfügbar. Und auch für Sicherheit ist hier gesorgt: Der Berstdruck entspricht mindestens dem vierfachen Betriebsdruck.

Die aufgetragene Korrosionsschutzbeschichtung auf Zink-Nickel-Basis hat sich laut Angaben auch bei anderen Baureihen in der Praxis bewährt. Sie soll maximale Beständigkeit gegen Grundmetallkorrosion (Rotrostbildung) unter Praxisbedingungen bieten. Wie es weiter heißt, soll sie selbst die höchsten Anforderungen der Korrosionsschutzklasse K5 übertreffen, die im VDMA-Einheitsblatt 24576 für Rohrverbindungen definiert sind. Überdies sind die QRC-ID-Kupplungen jetzt mit einer Codierung versehen, die eine schnelle Identifikation und Rückverfolgbarkeit erlaubt.

Kontakt:

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Im Ehrenfeld 4

58791 Werdohl

Tel. +49 2392916-0

www.stauff.com