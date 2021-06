Anzeige

Integrierte Gigabit-Ethernet-Ports bieten bessere Kommunikationskapazität für vernetzte intelligente Geräte. So können Techniker ihre datenintensiven Ziele in der Fertigung auch ohne Hardware-Ergänzungen erreichen, heißt es. Die integrierte Unterstützung zertifizierter Sicherheitsbefehle für die Bewegungssteuerung kann außerdem die Menge benötigter Hardware-Komponenten und die Verdrahtung in einer Maschine minimieren und die Installation erleichtern. Zudem sei dank der Unterstützung einer lokalen Sicherheits-E/A möglicherweise kein Adapter mehr erforderlich und die Maschinenleistung lasse sich verbessern.

