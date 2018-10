Strahlkraft auch für große Stahlträger

Anzeige

Eine kraftvolle Rollbahn-Strahlanlage zeigt Agtos in Halle 13, Stand B141. Die Durchlaufbreite beträgt 1500 mm. Sie kann Stahlträger bis zu einer Breite von 1100 mm und einer Höhe von 420 mm bearbeiten. Rost und Zunder werden zuverlässig entfernt. Daneben ist sie auch fürs Bearbeiten von Blechen geeignet, die bis 1500 mm breit sein dürfen. Für Kleinteile stehen passende Gitterkörbe zur Verfügung. Die Messeanlage ist Teil einer Baureihe, die in verschiedenen Größen angeboten wird. Die Werkstücke werden der Strahlanlage über eine Rollbahn zugeführt. Sie passieren eine vor der Einlaufschleuse angeordnete Schaltschwelle. Sie löst die automatische Strahlmittelzufuhr zu den laufenden Hochleistungsturbinen aus. Das stellt sicher, dass nur gestrahlt wird, wenn sich Werkstücke im Strahlbereich befinden. Das schont den Verschleiß in der Anlage und spart Energie wie Strahlmittel. Die Einlaufschleuse ist im oberen Bereich mit leicht auswechselbaren, verschleißfesten Gummivorhängen ausgestattet. Sie verhindern, dass Strahlmittel und Staub austritt. Die Abdichtung von unten erfolgt durch Gummilamellen.

11. Oktober 2018

Hier finden Sie mehr über: