Supfina zeigt Roboterzelle zur automatisierten Nachbearbeitung

Die additive Fertigung hat den Schritt von der Prototypenfertigung zur Serienproduktion längst gemacht. Jetzt entscheidet der Prozess der Nachbearbeitung und -Veredelung über die wirtschaftliche Produktion präziser AM-Bauteile. Hier setzt Supfina mit der automatisierten Fertigungszelle R-Cell an, die auf der Formnext in Halle 11, Stand B18 zu sehen ist. Durch einen hohen Grad an Individualisierung und Flexibilität kann diese Roboterzelle alle Aufgaben der Nachbearbeitung übernehmen. Von der Entfernung von Support-Strukturen sowie Entgraten und (Fein-)Schleifen rauer Oberflächen bis hin zur Reinigung und Bauteilkontrolle bietet Supfina eine Auswahl an Lösungen, die sich individuell kombinieren lassen. „Mit der Supfina R-Cell bieten wir unseren Kunden Lösungen, die ihnen helfen, innovativ und zukunftsorientiert ihre Produktionen hochkomplexer Bauteile zu gestalten“, sagt Rainer Bell, Produktmanager für den Bereich Automation beim Schwarzwälder Präzisionshersteller von Anlagen zur Erzeugung feinster Oberflächen.

Anlagen zur Oberflächenbearbeitung

Supfina Grieshaber gehört mit Standorten in Deutschland, den USA und China zu den weltweit führenden Herstellern und Lösungsanbietern von Anlagen zur Oberflächenbearbeitung. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Zum Produktprogramm gehören Maschinen und Geräte zur Superfinish-Bearbeitung, zum Doppelseitenschleifen, zum Feinschleifen, für die Planbearbeitung, zur Oberflächen- und Kantenpräparation sowie Automatisierungslösungen. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung bietet das Unternehmen integrierte und innovative Systeme – inklusive umfangreicher Services. (kf)

Kontakt:

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Schmelzegrün 7

77709 Wolfach

Tel.: +49 7834 866–0

Mail: info@supfina.com

www.supfina.com