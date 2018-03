System kann bis zu 256 Farben lernen

Anzeige

Der Colorsensor CFO100 von Micro-Epsilon zeichnet sich durch hohe Farbgenauigkeit, moderne Schnittstellen und intuitive Bedienung aus. Eine modulierte Highpower-Weißlicht-LED erzeugt einen weißen Lichtpunkt, der direkt über einen Lichtleiter auf der Prüffläche abgebildet wird. Ein Teil des reflektierten Streulichts wird über denselben Lichtleiter auf ein perzeptives True-Color-Detektorelement gerichtet und in X = langwellige, Y = mittelwellige und Z = kurzwellige Lichtanteile aufgebrochen und im Anschluss in L*a*b*-Farbwerte transformiert. Die Bedienung erfolgt per Tastensteuerung und über die Anzeige-LEDs am Gehäuse. In sieben Farbgruppen lassen sich bis zu 256 Farben einlernen. Beleuchtung, Mittelwertbildung und Signalverstärkung werden automatisch auf die Messsituation angepasst.

6. März 2018