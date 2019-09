Anzeige

Die Evo-PT-Schraube von Ejot (Halle 05, Stand C03) bietet für die Kunststoff-Direktverschraubung exzellente Verbindungseigenschaften und flexible Montageoptionen. Zudem ermöglicht sie die Vorausberechenbarkeit der Verbindung auch unter Berücksichtigung der relevanten Einsatzbedingungen und damit eine Verifizierung des Systems bereits in der frühen Entwicklungsphase. Durch die besondere Gewindeformzone besteht die Möglichkeit, ein nahezu konstantes Eindrehmoment über der Einschraubtiefe zu erzeugen. Identische Schraubenabmessungen, je nach individuellen Gegebenheiten auch bauteilübergreifend, sorgen für eine Reduzierung der Teilevielfalt in der Montage und tragen damit maßgeblich zu einer wirtschaftlichen und prozesssicheren Fertigung bei. Passend dazu bietet der Hersteller mit Evo Calc einen intelligenten Berechnungsservice an. Für unterschiedliche Schraubendurchmesser zeigen Berechnungen, ob eine Vereinheitlichung mit bereits vorhandenen Schrauben möglich ist, oder eine Über- oder Unterdimensionierung der Schraubverbindung vorliegt.

30. September 2019

