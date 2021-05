Werkzeugverwaltung für Einsteiger von TDM Systems

Anzeige

Die Cloud Werkzeugverwaltung TDM Cloud Essentials wurde speziell für kleine Unternehmen entwickelt, die den Einstieg in das digitale Werkzeugmanagement bisher scheuten. Die Lösung braucht kein Projektmanagement und keine IT-Installation, eine Registrierung reicht aus. Mit der cloudbasierten Software gewinnen Unternehmen den Überblick über ihre Werkzeuge zurück und treiben die Digitalisierung in ihrer Fertigung voran, verspricht der Anbieter. TDM Cloud Essentials wird als SaaS (Software-as-a-Service) angeboten, das heißt, die Anwender nutzen die Software im zeitlichen Abonnement. Mit den Monatsbeiträgen sind alle IT-Services, wie Updates und Datensicherung, abgegolten. Wächst die Firma können neue Abonnements gebucht werden. Die Software erfasst nur die essentiellen Daten, die direkten Nutzen für die Werkzeugverwaltung bringen und bietet die Möglichkeiten des Datenimports an. Dazu zählt auch der kostenlose Zugriff auf den TDM Webcatalog mit über 250.000 Datensätzen führender Hersteller. So legen die Anwender die Basis für einen späteren Datenexport in ein CAM-System.

Kontakt:

TDM Systems GmbH

Derendinger Strasse 53

72072 Tübingen

Tel.: +49 (0) 7071 9492–760

Mail: info@tdmsystems.com

www.tdmsystems.com

Hier finden Sie mehr über: