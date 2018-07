Teile schnell und zuverlässig richten

Anzeige

Um sichere und reibungslose Prozesse zu gewährleisten, setzt Richtspezialist Arku auf automatisierte Abläufe.

Mit der Präzisionsrichtmaschine FlatMaster 88 200, kombiniert mit dem Ebenheitskontrollsystem FlatJack und einem vorgeschalteten Pick-and-Place-Roboter, hat Arku eine Anlage fürs automatisierte und prozesssichere Richten von Blechteilen vorgestellt. Dank der modernen Kameratechnik EasyEye „erkennt“ der selbstlernende Roboter Teile unterschiedlicher Dicken und Materialien. Bis zu 100 kg schwere Bleche hebt er auf die Einlaufrollenbahn der Richtmaschine. Der Roboter eignet sich auch für die Entnahme der Teile. So entlastet er nicht nur die Bediener.

Arku automatisiert seine Abläufe seit Jahren. Das sei der Schlüssel für Prozesssicherheit und hochwertige Teile. Entgratmaschinen lassen sich ebenfalls mit dem Roboter ausrüsten.

In Kombination mit dem FlatMaster präsentiert der Richtspezialist eine neue Variante des FlatJack. Das Ebenheitskontrollsystem ist nun auch für Richtmaschinen mit Durchlassbreiten von 2000 mm erhältlich. Die Steuerung des FlatJack wurde in die Steuerung des FlatMaster 88 200 integriert. So lassen sich beide Maschinen über ein Panel bedienen. Häufige Ortswechsel und somit lange Laufwege bleiben den Bedienern dadurch erspart.

9. Juli 2018

