Textilien können auch heizen

Als ein Gardinenhersteller mit über 100-jähriger Tradition ist Gustav Gerster vor 15 Jahren in den Bereich Technische Textilien eingestiegen und zeigt in Hannover seine Kompetenz insbesondere für Speziallösungen – und zwar in Halle 2, Stand A18, als Mitaussteller am baden-württembergischen Gemeinschaftsstand.

Zu den TechTex-Angeboten gehören neben runden Spiralgeweben, die zu Verstärkungszwecken eingesetzt werden, auch textile Heizflächen. Die Heizlösungen ermöglichen ein einfaches und flexibles Beheizen von Formen und Materialien.

Carbonfasern eignen sich durch ihre gute Wärmeleitfähigkeit und extreme Hitzebeständigkeit optimal als Heizmedium, teilt Gerster mit. Gleichzeitig bieten sie eine hohe Flexibilität: Die Heizschleifen können in unterschiedlichsten Geometrien, je nach Kundenspezifikation, auf das Trägermaterial aufgebracht werden.

Neben der Integration von elektrisch beheizbaren Kohlenstofffasern lassen sich auch isolierte Heizlitzen nutzen. Um die Wärme zu erzeugen, müssen die Leiterbahnen beidseitig kontaktiert werden.

Gerster TechTex bietet Unterstützung bei Spezifikation und Auslegung an und berät hinsichtlich Textilgröße, Heizbereich, Temperaturanforderungen und Heizleistung.

3. April 2019