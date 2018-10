TIG-Portfolio neu aufgestellt

Anzeige

Die Technische Informationssysteme GmbH (TIG) glänzt auf der Messe mit neu aufgestelltem Produktportfolio (Halle A5, Stand 5113): Mit TIG 2go bietet der MES-Spezialist eine Dashboard-Lösung an für Kunststoffverarbeiter, die nicht in ein komplexes MES investieren wollen. Die modulare Lösung TIG authentig ermöglicht es, beliebige Maschinen intelligent zu vernetzen. Als leichten Weg zum eigenen MES ist TIG authentig auch noch als Lizenzmodell erhältlich – abgerechnet wird pro Maschine und Jahr. Über die Plattform TIG big data können Unternehmen ihre weltweiten Standorte in einem zentralen Cockpit verbinden.

5. Oktober 2018