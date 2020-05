Anzeige

Picasus VT von Toray Industries vereint die Eigenschaften von hochtransparenten und hochreflektierenden optischen Materialien miteinander: Fällt Licht senkrecht auf, ist die Folie lichtdurchlässig wie Glas, bei schrägem Lichteinfall hingegen wirkt Picasus VT wie ein Spiegel. Damit erschließt die Folie ein neuartiges optisches Design für eine Reihe von Anwendungen.

So eignet sie sich laut Toray beispielsweise für Augmented- und Mixed-Reality-Anwendungen, etwa in Head-Mounted Displays (HMD) und Head-Up Displays (HUD). Hier zeigt Picasus VT die Projektion deutlicher an als transparentes Glas, ohne die Sicht des Fahrers einzuschränken. Auch für Sichtschutzfilter-Folien oder PC- und Smartphone-Displays sei das Material geeignet. Es erhöhe die Transparenz, verhindere Spiegelungen und schütze vor neugierigen Blicken.

Picasus VT steuert zudem die Richtcharakteristik einfallenden Lichts und damit, wie es reflektiert oder übertragen wird. Grundlage ist die Nano-Laminiertechnologie von Toray.

