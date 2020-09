Anzeige

U-Tech, ein Spezialist für Arbeitssicherheit, hat mit U-Tech Zone ein neues Kollisionswarnsystem vorgestellt. Mit dem Produkt können Unternehmen ihre Mitarbeiter in der Halle und auf dem Hof konsequent vor Unfällen schützen. Fahrer werden durch akustische und optische Signale automatisch gewarnt, wenn sich Personen in der Gefahrenzone ihrer Fahrzeuge befinden. Damit sind sie in der Lage, zu reagieren und Unfälle zu vermeiden. Gleichzeitig erfolgt eine Warnung an sämtliche gefährdete Fußgänger in der Halle. Die Vibration ihres Transponders macht sie auf sich nähernde Fahrzeuge aufmerksam. Fahrer profitieren davon auch, wenn sie zu Fuß in der Halle unterwegs sind. Dann werden sie vor anderen Gabelstaplern oder Radladern gewarnt.

Kontakt:

U-Tech GmbH

Am Rosenberg 1c

56179 Vallendar

Tel. +49 (0) 261–963–8632

www.u-tech-gmbh.de