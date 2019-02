Trennung von Kabel und Steckverbinder

Anzeige

Sichere und universell einsetzbare Anschlusstechnik von der Gehäusewand bis auf die Leiterkarte – der Prelink PCB macht das möglich. Das Verkabelungssystem ist eine universelle Lösung für IT, Gebäudeautomation und Industrie.

Bei der Ethernet-Anschlusstechnik von Harting kann die Leiterplattenbuchse den Abschlussblock direkt aufnehmen. Das Besondere am Funktionsprinzip ist die Trennung der bisher festen Verbindung von Kabel und Steckverbinder in zwei getrennte Einheiten. Die erste Einheit bilden Steckverbinder, Buchsen, Kupplungen und Leiterplattenanschlüsse, die über eine identische Aufnahme für den Abschlussblock verfügen. Dieser bildet die zweite Einheit und das Herzstück des Systems. Er kann bis zu acht Litzen- oder Massivleiter aufnehmen, die mit der passenden Zange in einem einzigen Arbeitsgang gekürzt und kontaktiert werden.

Das prozesssicher und vor Ort konfektionierte Kabel passt in jedes Bauteil und kann dort jederzeit eingesetzt oder wieder herausgenommen werden. So können Kabel und Steckverbinder unabhängig voneinander getauscht werden. Um das System auf die Bedürfnisse von Geräteentwicklern anzupassen, hat der Hersteller sein Portfolio um eine M12-Buchse erweitert, die als Wanddurchführung genutzt werden kann. Die PCB-Buchse komplettiert das System zu einer vollständigen Verkabelungslösung für 1/10-Gbit-Ethernet.

11. Februar 2019