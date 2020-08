Anzeige

Der Colder von Kager erzeugt einen vielseitig nutzbaren Ultra-Kaltluftstrom. Dieser Kaltluftstab wird an die betriebliche Druckluftversorgung (3 bis 7 bar) angedockt und kann mit Hilfe eines kleinen Magnethalters direkt vor Ort angebracht werden. Sein kühlender Ultra-Kaltluftstrom lässt sich zielgerichtet auf Werkstücke, Vorrichtungen, Bauräume, Prüffelder oder Reagenzien richten. Das Pneumatik-Tool wandelt die zugeführte Druckluft in einen zielgenau ausrichtbaren Strom aus sehr kalter Luft. Dabei sind Niedrigtemperaturen von bis zu -55 °C erreichbar. Das Gerät ist in vier Varianten mit Luftstrom-Volumen von 45 bis 600 l/min erhältlich. Bei allen Ausführungen lässt sich die Temperatur der ausströmenden Ultra-Kaltluft mit einer Stellschraube einstellen.