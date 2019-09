Anzeige

In Hannover präsentiert Euchner auf dem Stand D22 in Halle 8 das kompakte Türzuhaltesystem CTM, das nahezu unsichtbar in einer Maschine verbaut werden kann. Der innovative Elastomer-gelagerte Kugelbetätiger gestattet selbst die Absicherung von Türen mit einem sehr kleinen Schwenkradius. Die bistabile Zuhaltefunktion sorgt dafür, dass die Zuhaltung bei Stromausfall oder beim Abschalten der Anlage in ihrem aktuellen Zustand verbleibt. Zukunftssicherheit im Hinblick auf Industrie 4.0 bietet das Produkt durch seine kommunikativen Fähigkeiten. So lässt es sich einfach mit anderen Geräten des Herstellers in Reihe schalten. Die integrierte Schnittstelle ermöglicht zudem die Anbindung an das neue Auswertegerät ESM-CB, das die Daten via IO-Link an die übergeordnete Steuerungsebene weitergibt. Außerdem zeigen die Schwaben die Schutztürabsicherung MGBS für den Einsatz im industriellen Umfeld, wo ein schlankes Schaltergehäuse benötigt wird, beispielsweise an Eckpfosten von Schutzzäunen. Ein Manipulationsschutz ist durch Befestigungsbohrungen im Griffmodul und einer verdeckten Riegelplatte gegeben. Zudem ist bereits ein Sperreinsatz im Griffmodul integriert, der ein Starten der Anlage während der Wartungs- und Reinigungsarbeiten verhindert. Eine einfache Steckverbindung sorgt für einen leichten Anschluss mit geringem Verdrahtungsaufwand.

2. September 2019

Hier finden Sie mehr über: